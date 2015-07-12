В Мексике из-за извержения вулкана эвакуировали более 300 человек
06:04, 12 июля 2015Климат
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Жителям советуют использовать тканевые маски во избежание попадания вулканического пепла в дыхательные пути.
REUTERS
Из-за извержения вулкана Колима закрыт аэропорт одноименного города, из мексиканских штатов Колима и Халиско в качестве превентивной меры эвакуированы свыше 330 человек.
Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на El Universal.
Жителям советуют использовать тканевые маски во избежание попадания вулканического пепла в дыхательные пути.
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