В Мексике из-за извержения вулкана эвакуировали более 300 человек

Из-за извержения вулкана Колима закрыт аэропорт одноименного города, из мексиканских штатов Колима и Халиско в качестве превентивной меры эвакуированы свыше 330 человек.

Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на El Universal.

Жителям советуют использовать тканевые маски во избежание попадания вулканического пепла в дыхательные пути.

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