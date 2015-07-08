Аномальная жара в Таиланде: через месяц в Бангкоке могут закончиться запасы воды

Аномальная сезонная жара, затянувшаяся на пять месяцев вместо обычных двух, может привести не только к нехватке воды для орошения рисовых полей, но и к нехватке воды в самом Бангкоке, говорится в заявлении Муниципального управления водного хозяйства столицы Таиланда, опубликованном в среду на интернет-сайте мэрии Бангкока, передает РИА Новости.

Запасов воды в системе городского водопровода Бангкока хватит на месяц, если дожди будут выпадать в центральном регионе Таиланда так же редко, как это происходит сейчас, говорится в заявлении.

На этот случай управление водного хозяйства готовится к бурению артезианских скважин в черте города, говорится в документе.

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"Мы не допустим серьезной нехватки воды. На самом деле, риск высок, только если в ближайшие недели не будет дождей, а прогнозы говорят о том, что дожди будут", — говорит начальник управления водного хозяйства Бангкока Тханасак Ваттханатханы, слова которого указаны в заявлении.

Аномальная жара, "растянувшая" жаркий сезон почти на пять месяцев вместо обычных двух с половиной, в этом году в Таиланде привела к пересыханию основных ирригационных водохранилищ и критической нехватке воды для полива рисовых полей. Многим фермерским хозяйствам пришлось перенести высадку рисовых саженцев на более благоприятное время по указанию правительства, однако поздняя высадка угрожает потерей значительной части второго, самого обильного в году, урожая риса.

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В центральном Таиланде дневная температура в июле держится на уровне 36 — 37 градусов, на 4 — 5 градусов выше обычной июльской температуры. Несмотря на несколько сильных ливней в конце июня, количество выпадающих осадков также находится на уровне значительно меньше обычного для этого периода.