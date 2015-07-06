В Германии зафиксирована рекордная за 130 лет жара

Столбики термометров поднялись до 40,3 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 2003 году - 40,2 градуса, сообщает ZN.UA со ссылкой на агентство DPA. Отмечается, что в попытках "охладиться" в Германии погибли 12 человек: они утонули в озерах, прудах, реках и бассейнах.

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Вместе с тем к вечеру воскресенья жара спала. На смену ей пришел шторм с ливнями, градом и ветром скоростью от 90 до 100 км/ч, сообщил представитель метеослужбы. В результате отмечаются незначительные разрушения. Также не менее двух человек пострадали от ударов молний.

Как сообщалось ранее, сильная жара пришла в ряд европейских стран. В частности, Португалия и Испания объявили о повышенном уровне опасности из-за жары. Во Франции, Италии, Бельгии и Нидерландах также наблюдается аномальная жара. В Париже зарегистрировали температуру воздуха на уровне +40С. Это напомнило о тепловой волне 2003 года, в результате которой погибли 15 тыс. человек. В Великобритании 1 июля зафиксировали рекордные +34С – этот день стал самым жарким за последние 9 лет.