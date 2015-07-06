Ученые заявили, что мидии станут несъедобными в ближайшие 100 лет

К такому выводу пришли ученые из швейцарского Университета Гетеборга, пишет "Вокруг света". Результаты их исследования показали, что изменение температуры всего на 2 градуса по Цельсию может сделать мидии, устрицы и другие популярные моллюски непригодными для потребления человеком.

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По прогнозам климатологов, в течение следующего столетия температура морской воды будет повышаться. Это обстоятельство приведет к массовому нарушению естественной среды обитания морских животных. Кроме того, станет выпадать больше осадков, что повлечет за собой снижение концентрации соли в верхних слоях воды. По мнению ученых, все эти изменения существенно повлияют на населяющие океан микроскопические сообщества бактерий и планктона, которые в свою очередь окажут влияние на виды, стоящие выше в пищевой цепочке. Как ожидается, будущие условия пойдут на пользу болезнетворным бактериям и планктонным видам, вырабатывающим различные токсины, в том числе как летальный PST (паралитический токсин моллюсков). Токсины будут накапливаться в моллюсках, употребление которых в пищу будет сопровождаться определенными рисками для человека. В ходе своего исследования ученые из Университета Гетеборга изучили, как изменение климата может повлиять на развернувшуюся на юго-западе Индии индустрию по выращиваю зеленых мидий. Работая на побережье города Мангалор, они выращивали мидий в воде с высокой температурой и низким содержанием соли, а также подвергали их воздействию производящих токсины бактерий и планктона. В результате выяснилось, что сочетание всех этих факторов негативным образом отражается на здоровье мидий. Ученые надеются, что полученные результаты подтолкнут правительства разных стран к осуществлению долгосрочных программ мониторинга за популяциями моллюсков: "Индийское правительство должно проявлять бдительность в отношении контроля состояния прибрежных вод, особенно в местах, где развивается промышленность по выращиванию и переработке моллюсков". В планах исследователей - продолжить работу в заданном направлении с целью определить, окажут ли климатические изменения аналогичный эффект на жизнь популяций устриц и креветок.

Напомним, ранее лабораторные тесты подтвердили, что если выбросы углекислоты (результат человеческой деятельности) будут идти теми же темпами, что и сейчас, до конца века могут совсем исчезнуть мидии и морские звезды. Как полагают ученые, шансы на выживание имеют только устрицы.