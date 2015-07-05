В Германии выходные выдались необычайно жаркими, не менее 12 человек погибли на воде

Жарче всего в субботу, 4 июля, было в Бад Дюркгайме с температурой в 39,2 градуса, передает Deusche Welle со ссылкой на немецкую метеорологическую службу.

«Бассейны и озера были переполнены от людей. Не обошлось без смертельных случаев», - говорится в сообщении.

По меньшей мере 12 человек погибли от несчастных случаев в воде, несколько, по состоянию на 5 июля считаются пропавшими. Среди жертв также были дети и подростки. В частности, четырехлетний ребенок утонул в Баварии, а шестилетняя девочка - в Кельне.

Читайте такжеВ Германии от аномальной жары трескается бетон на автобанах (фото)

В прошлом году в водоемах в Германии погибли 392 человека, в основном - в реках и озерах.

Кроме того, два человека были поражены молнией во время работы в поле. Еще шесть человек получили тепловой удар и попали в больницу в городе Трире. Еще 25 человек потеряли сознание на клубничном поле возле Оснабрюка.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пакистане число жертв аномальной жары в провинции Синд превысило 1300 человек, ситуацию усугубляют регулярные многочасовые отключения электроэнергии.