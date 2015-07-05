В Германии от аномальной жары трескается бетон на автобанах (фото)

В связи с этим в целях безопасности министерство транспорта федеральной земли Баден-Вюртемберг даже приняло решение ввести ограничение скорости до 80 км в час на всех бетонных трассах, передает ТАСС.

Как сообщил представитель ведомства, существует высокая угроза повреждения покрытия. В частности, на автобане номер 5 - одной из центральных транспортных магистралей страны - недалеко от города Гейдельберг от жары дал трещину и поднялся бетон. В Саксонии-Анхальт на отдельных отрезках дорог А14 и А9 также было введено ограничение скорости до 80 км в час из опасности повреждения покрытия.

Между тем, предыдущий температурный рекорд страны - 40,2 градуса по Цельсию, вопреки прогнозам синоптиков, устоял. В субботу, когда жара в Германии достигла своего пика, воздух прогрелся максимум до 39,2 градуса. Такая температура была зафиксирована в городе Бад-Дюркхайм в земле Рейнланд-Пфальц, сообщила сегодня Немецкая служба погоды.

Читайте такжеВ Пакистане из-за аномально сильной жары погибли уже более тысячи человек

Многие немцы в эти выходные отправились на море, к озерам, в открытые бассейны. В то же время, специалисты призывают купаться только в водоемах, которые находятся под присмотром спасателей. За последние два дня резко увеличилось количество смертельных случаев на воде. В Баварии в озере утонул 4-летний ребенок, в открытом бассейне в городе Зиген - подросток. Двое мужчин погибли при купании недалеко от Аахена. Подобные происшествия также зафиксированы в Бранденбурге, Гамбурге и в других частях страны.

Немецкое общество спасения отмечает, что к несчастным случаям ведет прежде всего легкомыслие, когда люди переоценивают свои возможности. Всего в прошлом году, по данным организации, в ФРГ при купании, в первую очередь в реках и озерах, погибли 392 человека.