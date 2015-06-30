Количество жертв аномально сильной жары в Пакистане уже превысило 1,3 тысячи человек

За минувшие сутки скончались еще около 30 человек, передает ТАСС.

По данным региональных властей, всего от жары скончались 1334 человека, в том числе 1234 - в Карачи, административном центре Синда и крупнейшем городе Пакистана. Еще около 10 тыс. человек были госпитализированы с солнечными ударами.

Жара наблюдается в Пакистане с пятницы, 19 июня. Суббота, 20 июня, стала самым жарким днем года в Карачи, где столбики термометров поднимались до 45 градусов Цельсия. В округах Джейкобабад, Ларкана и Суккур было зарегистрировано 48 градусов. В настоящий момент температура сохраняется примерно на уровне 40 градусов.

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В этом году жара совпала со священным для мусульман всего мира месяцем рамадан, одним из главных атрибутов которого является строгий ежедневный пост, подразумевающий полное воздержание от еды и питья в течение всего светового дня. Ситуацию в Пакистане усугубляют регулярные многочасовые отключения электроэнергии.