Количество жертв аномально сильной жары в Пакистане уже превысило 1,3 тысячи человек
В Пакистане число жертв аномальной жары в провинции Синд превысило 1300 человек, ситуацию усугубляют регулярные многочасовые отключения электроэнергии.
За минувшие сутки скончались еще около 30 человек, передает ТАСС.
По данным региональных властей, всего от жары скончались 1334 человека, в том числе 1234 - в Карачи, административном центре Синда и крупнейшем городе Пакистана. Еще около 10 тыс. человек были госпитализированы с солнечными ударами.
Жара наблюдается в Пакистане с пятницы, 19 июня. Суббота, 20 июня, стала самым жарким днем года в Карачи, где столбики термометров поднимались до 45 градусов Цельсия. В округах Джейкобабад, Ларкана и Суккур было зарегистрировано 48 градусов. В настоящий момент температура сохраняется примерно на уровне 40 градусов.
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В этом году жара совпала со священным для мусульман всего мира месяцем рамадан, одним из главных атрибутов которого является строгий ежедневный пост, подразумевающий полное воздержание от еды и питья в течение всего светового дня. Ситуацию в Пакистане усугубляют регулярные многочасовые отключения электроэнергии.