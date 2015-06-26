Жертвами наводнения в Индии стали 70 человек

По официальным данным, из зоны бедствия эвакуировали 9 тыс. человек, передает Би-би-си. Как отмечают спасатели, большинство смертей вызваны оползнями и обрушением домов.

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Кроме того, пострадали жилища и посевы.

В прошлом году основной удар стихии во влажный сезон года пришелся на индийский Кашмир: синоптики назвали то наводнение самым страшным за 60 лет.

Сезон ливневых дождей продолжается в Индии с июня по сентябрь.

Отметим, что недавно жители Индии страдали от аномальной жары, от которой умерли более 2,2 тыс. человек. В некоторых районах страны температура поднималась до 47 градусов по Цельсию.