В Пакистане из-за аномально сильной жары погибли уже более тысячи человек

Об этом сообщили местные власти, передает Новое Время со ссылкой на агентство DPA.

"Более 950 человек погибли в Карачи и более 50 на оставшейся территории провинции (Синд)", - сказал официальный представитель больницы Jinnah Hospital.

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По данным агентства, более 40 тысяч пакистанцев перенесли солнечный удар, при этом более 8 тысяч были госпитализированы.

Столбики термометров в Карачи в прошедшие выходные поднимались до отметки 45 градусов по Цельсию. В четверг температура понизилась до 37 градусов. В ситуации чрезвычайно жаркой погоды власти Пакистана развернули 100 пунктов оказания помощи пострадавшим от погоды.