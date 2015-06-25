В Пакистане из-за аномально сильной жары погибли уже более тысячи человек
10:17, 25 июня 2015Климат
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Количество жертв аномально жаркой погоды на юге Пакистана превысило тысячу.
REUTERS
Об этом сообщили местные власти, передает Новое Время со ссылкой на агентство DPA.
"Более 950 человек погибли в Карачи и более 50 на оставшейся территории провинции (Синд)", - сказал официальный представитель больницы Jinnah Hospital.
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По данным агентства, более 40 тысяч пакистанцев перенесли солнечный удар, при этом более 8 тысяч были госпитализированы.
Столбики термометров в Карачи в прошедшие выходные поднимались до отметки 45 градусов по Цельсию. В четверг температура понизилась до 37 градусов. В ситуации чрезвычайно жаркой погоды власти Пакистана развернули 100 пунктов оказания помощи пострадавшим от погоды.
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