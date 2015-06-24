Жертвами аномально сильной жары в Пакистане стали уже почти 800 человек

Правительство объявило выходные дни в городе, чтобы поощрять людей оставаться дома. Жара совпала с отключением электроэнергии и священным месяцем Рамадан, когда большинство мусульман не едят или пьют в светлое время суток, сообщает Радио Свобода.

Много смертей, среди пожилых и бедных людей в южной части города, были вызваны обезвоживанием.

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Анвар Казми, представитель благотворительного фонда Edhi Foundation, сообщил агентству «Reuters», «количество погибших из-за жары – около 800 человек в течение последних четырех дней».

Пакистанские чиновники из системы здравоохранения не отвечают на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию. На прошлых выходных жара достигла показателя – 44 градуса по Цельсию.