В Пакистане от аномальной жары погибли уже почти 700 человек

По словам министра здравоохранения провинции Синдх в Пакистане Саида Мангнеджо, за последние 4 дня в государственных больницах от последствий жары скончались 612 человек, передает радио "Свобода". Еще 80 человек умерли в частных больницах.

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Многие погибших от жары - пожилые люди из семей с низкими доходами. На лечении находятся тысячи других пострадавших, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Армия помогает сотрудникам национального управления по чрезвычайным ситуациям в создании специальных центров помощи населению. В крупнейшем городе страны Карачи, где отмечено максимальное число жертв, в последние дни жара достигала 45 градусов Цельсия.

Страна испытывает перебои с поставками электроэнергии, так как потребление ее резко возросло из-за работы кондиционеров.