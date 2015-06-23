Из-за солнечных вспышек на Земле продолжается магнитная буря

Об этом говорится в сообщении Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что две мощные вспышки класса М на Солнце, произошедшие 21 июня, сопровождались выбросом корональной массы в сторону Земли.

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"Продолжается магнитная буря. 22 июня в в 21.23 мск (21.23 по Киеву - ред.) зарегистрирована вспышка М6.5 продолжительностью 72 минуты, сопровождавшаяся выбросом корональной массы, направленным в сторону Земли",- говорится в сообщении.

По прогнозам ученых, 23 и 24 июня ожидается умеренна вспышечная активность, но возможны вспышки Х класса, в том числе протонные.

Как сообщал УНИАН, в России жители Уральского федерального округа и Пермского края этой ночью при температуре 30 градусов выше нуля видели полярное сияние. Всполохи были зафиксированы в Челябинске, Перми, а также в городе Ивдель Свердловской области.