СМИ сообщили о 572 жертвах аномальной жары в Пакистане (видео)
12:08, 23 июня 2015Климат
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Не менее 572 человек погибли из-за аномальной жары на юге Пакистана.
REUTERS
Как сообщило индийское информационное агентство IANS, почти 400 человек скончались за минувшие сутки. Также сообщается о не менее 3 тыс. пострадавших.
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Власти пакистанской провинции Синд ввели чрезвычайное положение во всех больницах. Отменены отпуска для врачей и другого медицинского персонала, увеличены поставки медикаментов, сообщает Росбалт.
Пакистанская армия также принимает участие в оказании помощи пострадавшим.
В Пакистане царит смертельная жара
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