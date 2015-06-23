СМИ сообщили о 572 жертвах аномальной жары в Пакистане (видео)

Как сообщило индийское информационное агентство IANS, почти 400 человек скончались за минувшие сутки. Также сообщается о не менее 3 тыс. пострадавших.

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Власти пакистанской провинции Синд ввели чрезвычайное положение во всех больницах. Отменены отпуска для врачей и другого медицинского персонала, увеличены поставки медикаментов, сообщает Росбалт.

Пакистанская армия также принимает участие в оказании помощи пострадавшим.