Почти 250 человек погибли от аномально сильной жары в Пакистане

10:03, 23 июня 2015
Климат
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От сильной жары на юге Пакистана почти 250 человек погибли, сотни доставлены в больницы.

REUTERS

Больше всего пострадал 20-миллионный Карачи (провинция Синд), где температура воздуха достигала 45 градусов по Цельсию, сообщает Радио Свобода.

Большинство жертв и заболевших – пожилые люди, у которых из-за жаркой погоды происходит обезвоживание организма и вследствие этого повышается температура тела.

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Ситуация в Карачи усугубляется перебоями с подачей электричества.

В апреле-мае из-за жары в соседней с Пакистаном Индии погибли почти 2,5 тыс. человек.

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