В Киеве появился огромный настенный рисунок, посвященный проблемам экологии (видео)

В столице на Подоле появился новый большой настенный рисунок, который создал британский художник Fintan Magee.

Об этом сообщает ТСН. Рисунок украшает здание Государственной санитарно-эпидемиологической службы на улице Волошской, на Подоле. Читайте такжеВ Омске появились граффити с изображением сине-желтого Крыма (фото) Настенный рисунок посвящен теме сохранения окружающей среды и призван привлечь внимание общественности к актуальным проблемам экологии. На нем изображен мужчина в вышиванке с оленем.

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