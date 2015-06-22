В Киеве появился огромный настенный рисунок, посвященный проблемам экологии (видео)
14:07, 22 июня 2015Климат
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В столице на Подоле появился новый большой настенный рисунок, который создал британский художник Fintan Magee.
Настенный рисунок посвящен теме сохранения окружающей среды
Об этом сообщает ТСН.
Рисунок украшает здание Государственной санитарно-эпидемиологической службы на улице Волошской, на Подоле.
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Настенный рисунок посвящен теме сохранения окружающей среды и призван привлечь внимание общественности к актуальным проблемам экологии. На нем изображен мужчина в вышиванке с оленем.
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