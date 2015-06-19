Обама в ответ на послание Папы Римского пообещал сократить выбросы парниковых газов

Президент США Барак Обама поддержал инициативы папы Римского Франциска, который призвал мировое сообщество бороться с проблемой изменения климата, сообщил Белый дом.

Папа Римский издал в четверг энциклику Laudato Si, в которой заявил, что богатые страны несут большую часть ответственности за разрушение планеты. Понтифик призвал защищать беднейшие слои населения по всему миру от последствий изменения климата. Он раскритиковал зависимость политики от финансов и технологии и призвал человечество изменить образ жизни и производства таким образом, чтобы побороть глобальное потепление, угрожающее экологическими бедствиями, передают РИА Новости.

"Я приветствую энциклику его святейшества папы Франциска и глубоко восхищаюсь решением папы с присущей ему ясностью, силой выражения и моральным авторитетом его сана добиваться принятия мер против глобального изменения климата", — говорится в заявлении Обамы.

По словам президента США, он полностью разделяет мысль папы о том, что необходимо защитить будущие поколения от изменения климата. "Я считаю, что Соединенные Штаты должны быть лидером в этих усилиях, и поэтому я намерен предпринять решительные действия внутри страны и за рубежом, чтобы сократить загрязнение парниковыми газами, повысить выработку "чистой" энергии и энергоэффективность, укрепить уязвимые общества и поощрять ответственное обращение с нашими природными ресурсами", — заявил Обама. "Мы также должны защищать бедных во всем мире, которые вложили наименьший вклад в надвигающийся кризис и потеряют больше всех, если мы не сумеем его предотвратить", — добавил президент США.

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Он обещал обсудить эти вопросы с папой Римским в ходе визита последнего в США в сентябре. "Сейчас, когда мы готовимся к глобальным переговорам по климату в Париже в декабре, я надеюсь, что все мировые лидеры и все дети Божьи задумываются над призывом папы Франциска действовать вместе, чтобы заботиться о нашем общем доме", — заключил Обама.

Президент США неоднократно пытался провести через конгресс законы, которые сократили бы выброс парниковых газов и увеличили энергоэффективность экономики, но его усилия блокировали республиканцы. США наряду с Китаем являются крупнейшим загрязнителем атмосферы парниковыми газы.