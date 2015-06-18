Засуха и наводнение угрожают Таиланду в ближайшие дни

Как сообщает РИА Новости, в большинстве рисопроизводящих провинций Таиланда продолжается засушливая погода, вызванная аномальной жарой в мае-июне и отсутствием осадков.

Уровень воды в двух основных ирригационных водохранилищах страны, построенных по проекту короля Пхумихона Адулъядета, упал ниже среднегодового минимума.

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Вместе с тем, согласно сообщению, ассоциация фермерских хозяйств страны заявила в четверг, что, несмотря на рекомендацию правительства о переносе посевной на более позднее время, фермеры и крестьяне начнут высаживать рис уже на этой неделе, так как задержка даже в несколько дней — это опасность пропустить климатическое "окно" для высадки саженцев. Рис, высаженный слишком поздно, не успевает вызревать до наступления прохладного сезона и может сгнить на корню в конце сезона дождей, в сентябре-октябре, когда обычно выпадает наибольшее количество осадков.

Местные эксперты в то же время считают, что нехватка воды для полива полей может стать причиной серьезного социального конфликта и сопротивления властям.

РИА Новости http://ria.ru/world/20150618/1076376982.html#ixzz3dQ3jqZ00