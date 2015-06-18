Папа Римский назвал виновных в ухудшении климата
14:28, 18 июня 2015Климат
1447
Папа Римский Франциск считает, что людской эгоизм стал одной из главных причин глобального потепления на планете.
REUTERS
В послании, посвященном изменению климата на Земле, понтифик призвал богатых людей изменить свой образ жизни, передает Би-би-си.
Он заявил, что из-за их беспечности климат необратимо ухудшается, от чего страдают в первую очередь бедняки.
Читайте такжеУченые обвинили в глобальном потеплении газы-анестетики
При этом Франциск уверен, что еще есть время изменить ситуацию, но для этого необходимо предпринять срочные меры.
В конце апреля Академия наук Ватикана призвала все страны мира защитить климат Земли во имя будущих поколений. Эту инициативу поддержал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter