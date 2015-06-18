Папа Римский назвал виновных в ухудшении климата

В послании, посвященном изменению климата на Земле, понтифик призвал богатых людей изменить свой образ жизни, передает Би-би-си.

Он заявил, что из-за их беспечности климат необратимо ухудшается, от чего страдают в первую очередь бедняки.

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При этом Франциск уверен, что еще есть время изменить ситуацию, но для этого необходимо предпринять срочные меры.

В конце апреля Академия наук Ватикана призвала все страны мира защитить климат Земли во имя будущих поколений. Эту инициативу поддержал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.