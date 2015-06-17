Объем подземных вод Земли стремительно сокращается - ученые

Однако установить, сколько воды еще остается в наиболее перегруженных водоносных слоях, исследователям пока не удается. Такие выводы ученых опубликованы в журнале Water Resources Research, передает радио "Свобода".

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В частности, после наблюдения за подземными резервуарами воды в течение 2003-2013 годов ученые Калифорнийского университета в Ирвайне отследили, что 8 крупнейших водоносных горизонтов "истощены" – объемы воды почти исчерпаны, и она не восстанавливается. А 5 других, по их мнению, можно считать "очень истощенными".

В частности, наиболее истощенным ученые называют Арабский водоносный горизонт, который обслуживает более 60 млн человек на Ближнем Востоке. Заканчиваются резервы и у водоносного горизонта реки Инд, охватывающего северо-западную Индию и Пакистан.

Ученые прогнозируют, что ситуация будет ухудшаться и в дальнейшем из-за климатических изменений и роста населения Земли.