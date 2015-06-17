Жителям КНДР угрожает голод из-за сильнейшей засухи

Об этом заявили власти КНДР, передает Би-би-си со ссылкой на Северокорейское информационное агентство, которое отмечает, что засуха затронула основные сельскохозяйственные провинции страны и несет серьезную угрозу плантациям риса.

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Однако, после аналогичной засухи в 1990-х годах в КНДР прошел ряд реформ, которые помогли значительно повысить производительность сельского хозяйства. В связи с этим эксперты считают, что серьезный голод стране сейчас не грозит.

В то же время еще до начала засухи ООН выражала озабоченность ситуаций с питанием жителей Северной Кореи, особенно детей. По данным организации, регулярно недоедают около трети северокорейских детей в возрасте до пяти лет.