Папа Римский призывает политиков активнее бороться с изменением климата

Папа Римский Франциск в энциклике (циркуляр понтифика епископам, посвященный важным социальным, политическим или религиозным вопросам), которая будет опубликована 18 июня, отругает политиков за то, что они не могут остановить изменение климата. Об этом сообщает журнал Nature co ссылкой на проект документа, передает Lenta.ru.

В черновом варианте циркуляра, опубликованном в итальянском журнале L’Espresso, отмечается, что глобальное потепление может привести к «беспрецедентному разрушению экосистем и тяжелым последствиям для всего человечества». Франциск призывает не только к переходу на альтернативные источники энергии, но и к изменению отношения к природе.

Кроме того, по мнению понтифика, развитые страны должны играть ключевую роль в борьбе с климатическими изменениями. Франциск считает, что политики не сумели добиться значимого прогресса в деле ограничения парниковых газов. Так, по его словам, декларация, выпущенная по итогам конференции ООН 2012 года в Рио-де-Жанейро, «столь же обширна, сколь неэффективна».

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По информации Nature, энциклика рассчитана на то, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии в преддверии декабрьской конференции ООН в Париже, в ходе которой будут обсуждаться новые ограничения на выделение парниковых газов. Кроме того, понтифик затронет эту тему на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Франциск не первый глава Римско-католической церкви, поднявший вопрос охраны окружающей среды. Однако он активнее своих предшественников занимается этой проблемой.