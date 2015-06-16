Минагропрод предупреждает о высокой опасности пожаров на полях из-за жары в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко.

«Если такая погода будет и далее жаркая, мы ожидаем проблемы с пожарами на полях, что является не менее опасным, чем, например, пожары в городах», - сказал Павленко.

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По его словам, для минимизации рисков, связанных с возможностью возникновения пожаров, Минагропрод совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Гослесагентством провел селекторное совещание с регионами.

В то же время, как уточнили в пресс-службе Минагропрода, в ходе совещания министр поручил оперативно информировать органы местной власти и территориальные органы ГСЧС о пожарах в лесах, а также провести комплексные учения с участием территориальных органов Гослесагентства, ГСЧС и облгосадминистраций.

В Минагропроде также подчеркнули, что по данным Укргидрометцентра, 15-17 июня в восточной и южной части Украины, а также Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В целом же, синоптики прогнозируют жаркое и сухое лето.

Как сообщалось, по данным ГСЧС на июнь, с начала 2015 года количество пожаров в природных экосистемах Украины выросло на 29% по сравнению с прошлым годом. В частности, значительно выросло количество пожаров в лесных массивах и торфяниках. По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, главными причинами неутешительной статистики является выжигание сухой растительности, нарушение правил пожарной безопасности и несоблюдение мер пожарной безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ и посещения лесных массивов.