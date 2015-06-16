В КНДР сообщили о сильнейшей за 100 лет засухе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

"Худшая за последние 100 лет засуха продолжается в КНДР и причиняет сильный ущерб", - отмечает агентство.

В сообщении подчеркивается, что "уровень воды в резервуарах находится на самом низком уровне, реки и ручьи пересыхают".

На прошлой неделе в южнокорейском министерстве по делам объединения предупредили, что, по оценке Сеула, если засуха продолжится до начала июля, то урожай в КНДР может снизиться на 20% по сравнению с прошлогодними показателями.

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Сельскохозяйственное производство Северной Кореи периодически страдает от засухи и наводнений летом, несмотря на то, что государство научилось сокращать ущерб путем обновления методов ведения сельского хозяйства и перехода с риса на другие культуры в последние годы.