Ученые выяснили, что землетрясение в Непале сдвинуло Эверест на 3 сантиметра
14:03, 16 июня 2015Климат
694
Китайские ученые выяснили, что из-за мощного апрельского землетрясения в Непале гора Эверест сдвинулась на 3 см к юго-западу.
REUTERS
При этом, как уточняет Национальная администрация Китая по картографии и геоинформации, высота горы в результате природного катаклизма не изменилась, передает Би-би-си.
Читайте такжеСМИ: Эверест стал ниже из-за землетрясения в Непале
Исследователи также выяснили, что столица Непала Катманду также сдвинулась примерно на 2 м к югу из-за подземных толчков.
В результате мощного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего 25 апреля, погибли более 8 тыс. человек, подземные толчки также вызвали оползни и сходы лавин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter