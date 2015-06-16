Ученые выяснили, что землетрясение в Непале сдвинуло Эверест на 3 сантиметра

При этом, как уточняет Национальная администрация Китая по картографии и геоинформации, высота горы в результате природного катаклизма не изменилась, передает Би-би-си.

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Исследователи также выяснили, что столица Непала Катманду также сдвинулась примерно на 2 м к югу из-за подземных толчков.

В результате мощного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего 25 апреля, погибли более 8 тыс. человек, подземные толчки также вызвали оползни и сходы лавин.