Причиной катастрофического наводнения в Тбилиси был оползень в ущелье реки Вере

Об этом заявляет геолог Мераб Гаприндашвили, передает Грузия Онлайн.

"Накопившаяся в этом водохранилище вода прорвала эту искусственную дамбу, неся с собой сорванные по дороге деревья и шлам, что и вызвало плачевные результаты в городе", - заявляет Гаприндашвили.

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Как сообщал УНИАН, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, пострадал зоопарк. В результате наводнения погибли 12 человек.