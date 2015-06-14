Причиной катастрофического наводнения в Тбилиси был оползень в ущелье реки Вере
18:17, 14 июня 2015Климат
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Причиной стихийного бедствия в Тбилиси стал оползень, перекрывший ущелье реки Вере и тем самым создавший искусственное водохранилище.
REUTERS
Об этом заявляет геолог Мераб Гаприндашвили, передает Грузия Онлайн.
"Накопившаяся в этом водохранилище вода прорвала эту искусственную дамбу, неся с собой сорванные по дороге деревья и шлам, что и вызвало плачевные результаты в городе", - заявляет Гаприндашвили.
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Как сообщал УНИАН, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, пострадал зоопарк. В результате наводнения погибли 12 человек.
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