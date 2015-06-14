Многочасовой ливень подтопил несколько районов Тбилиси, 4 человека стали жертвами стихии (видео)

Такие предварительные данные озвучил в воскресенье журналистам руководитель действующего при правительстве Грузии Совета по управлению кризисами и безопасности Миндия Джанелидзе, сообщает ТАСС.

"По имеющейся на этот час информации, в результате стихии, по предварительным данным, погибли четыре человека", - сказал он. Джанелидзе также выразил "глубокие соболезнования семьям погибших".

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Кроме этого, согласно сообщению, из-за разгула стихии травмы и увечья получили около десяти человек, они доставлены в клиники.

Многочасовой ливень, прошедший в грузинской столице, также привел к подтоплению нескольких районов города. Затоплены дворы, первые этажи и подвалы более сотни частных домов, несколько подземных переходов и площадей, пострадал и Дом юстиции.

Как отмечается, в воде из-за вышедшей из берегов реки оказалась также территория Тбилисского зоопарка. Из вольеров сбежала часть животных. В настоящее время специальные службы принимают меры для их поиска и возвращения.

По распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили для ликвидации последствий наводнения создан чрезвычайный штаб, сообщила пресс-служба правительства Грузии. В него вошли представители МВД, мэрии Тбилиси и администраций районов города. Работу штаба координирует функционирующий при правительстве Грузии совет по управлению кризисами и безопасности.