В Калифорнии резко сокращают потребление воды из-за засухи

В частности, фермеров призвали сократить забор воды из трех различных водных источников, передает Би-би-си.

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Как отмечают эксперты, это самая сильная засуха за время наблюдений. В результате, многие водоемы совершенно пересохли.