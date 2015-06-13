В Калифорнии резко сокращают потребление воды из-за засухи

14:41, 13 июня 2015
Климат
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Власти штата Калифорния приняли решение резко сократить подачу воды фермерским хозяйствам в связи с продолжающейся четвертый год засухой.

REUTERS

В частности, фермеров призвали сократить забор воды из трех различных водных источников, передает Би-би-си.

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Как отмечают эксперты, это самая сильная засуха за время наблюдений. В результате, многие водоемы совершенно пересохли.

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