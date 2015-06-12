ООН: Борьба с изменением климата приведет к созданию 60 миллионов новых рабочих мест

В Женеве Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер открыл встречу на высшем уровне, посвященную борьбе с изменением климата как уникальной возможности для создания рабочих мест и продвижения экономического роста.

Он считает, что если будет избрана верная стратегия, то в условиях «зеленого» и низкоуглеродного развития могут появиться около 60 миллионов новых рабочих мест, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

«Бездействие в сфере изменения климата сейчас обойдется всем нам очень дорого в будущем», - сказал глава МОТ Гай Райдер на Всемирном саммите труда, который проходит в рамках Конференции МОТ.

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Гай Райдер отметил вызовы и преимущества на пути перехода к низкоуглеродному развитию. Он подчеркнул, что борьба с изменением климата должна привести к созданию миллионов новых «зеленых» рабочих мест.

Речь идет о рабочих местах, способствующих развитию возобновляемых источников энергии, сохранению окружающей среды, повышению производительности труда в сельском хозяйстве и промышленности, в сфере туризма и управления.

В саммите принял участие знаменитый американский певец и продюсер Фаррелл Уильямс. Он призвал международное сообщество изменить нынешнюю ситуацию, при которой миллионы молодых людей не имеют возможности работать или учиться. Он подчеркнул, что «зеленые» и достойные рабочие места должны стать ответом на проблему безработицы среди молодежи.