Ученые раскрыли секрет сверхбыстрого исчезновения ледниковых озер Гренландии

Еще в 2006 году геофизики, изучающие ледники Гренландии, обнаружили, что в летнее время на их поверхности образуются водоемы - суперледниковые озера, пишет "Вокруг света". Но удивило ученых другое: одно из таких озер площадью 5,6 км² исчезло за считаные часы.

Читайте такжеАмерика и Азия вели торговлю между собой задолго до Колумба

Северное озеро, как назвали его геофизики, за два часа потеряло большую часть содержащейся в нем воды - 54,6 млн л. По оценкам ученых, скорость "осушения" оказалась выше, чем движение воды в Ниагарском водопаде. Каким образом это происходит и куда деваются озера, выяснила команда ученых из крупных вузов США, в том числе из Массачусетского технологического института и Вудс-холского института океанографии.

Спутниковые снимки показали, что большинство суперледниковых озер опустошаются медленно, а 13% из них - в среднем за 24 часа. Для изучения Северного озера ученые под руководством гляциолога Лауры Стивенс разместили в районе него 16 GPS-станций. Согласно полученным данным за 6-12 часов до ухода воды из озера лед в нем поднимается и начинает двигаться быстрее. Это приводит к возникновению напряжения при растяжении и в конечном счете - к образованию вертикальных трещин на дне. По ним вода устремляется вниз, "протапливая" себе путь. По мнению Лауры Стивенс, из суперледниковых озер вода, двигаясь вниз по «вертикальным рекам», попадает не в океан, а в толщу льда, где она скапливается,образуя большие подледные озера. На основе полученных данных исследователи сделали вывод о том, что прибрежные ледники тают быстрее тех, которые находятся в глубине острова. При этом образующаяся вода не сразу оказывается в океане, а значит, не поднимает его уровень очень резко.

Напомним, что в 2010 году от одного из ледников Гренландии откололся ледяной остров площадью 260 км² и толщиной 50 м. Он стал самым большим айсбергом в Арктике за последние 50 лет. А в 2013 году европейские и американские ученые обнаружили внутри ледяного массива на юге Гренландии озеро площадью 65 000 км² и глубиной от 10 до 50 м, сравнимое по размерам с африканским озером Виктория.