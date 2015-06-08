Страны G7 договорились бороться с изменением климата

Лидеры стран G7 на саммите в баварском замке Эльмау договорились о сокращении выбросов парниковых газов и постепенном отказе от органического топлива. Об этом говорится в заключительном коммюнике саммита, сообщает DW.DE.

Читайте такжеКитай сможет сократить выброс парниковых газов до 2025 года - ученые

Необходимо достичь существенного сокращения выбросов, отмечается в коммюнике. Как подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель, лидеры стран G7 согласились, что "мы на протяжении века нуждаемся в декарбонизации мировой экономики".

В коммюнике указывается, что сокращение выбросов парниковыхгазов к 2050 году должно находиться ближе к верхней границе диапазона от 40 до 70% по сравнению с 2010 годом. При этом Ангела Меркель подчеркнула, что "40% - это однозначно мало".

Также в коммюнике говорится о соблюдении уже ранее оговоренного целевого показателя - ограничение глобального потепления менее чем двумя градусами Цельсия (по сравнению с периодом до индустриализации. - Ред.). По словам Ангелы Меркель, также лидеры государств подтвердили готовность предоставить $100 млрд в качестве помощи бедным странам, страдающим от изменения климата.

Договоренность между странами G7 может послать мощный сигнал перед предстоящей конференцией ООН по защите климата в Париже в конце года, где ожидается принятие глобального соглашения. На страны G7 приходится около четверти всех выбросов парниковых газов в мире.