Климатологи опровергают теорию о замедлении глобального потепления

Климатологи повторно изучили данные по росту глобальных температур за последние 20 лет и пришли к выводу, что замедление глобального потепления, которое ученые раньше связывали с "засорением" атмосферы аэрозолями, на самом деле является статистической ошибкой, возникшей из-за смены методики замера температур, говорится в статье, опубликованной в журнале Science, сообщает РИА Новости.

"Период после 1998 года является особенно сложным для моделирования и изучения, отчасти из-за стремительного потепления Арктики, и отчасти из-за того, что методы измерения поверхностных температур вод в мировом океане поменялись. То, что обе эти вещи породили ошибки и проблемы, можно легко понять, хотя для нас это стало трагедией", — пояснил открытие Кевин Коутэн (Kevin Cowtan) из Йоркского университета (Великобритания).

Климатологов давно интересуют причины загадочного "замедления" изменения климата, которые мы наблюдаем, начиная с 1998 года. Пока среди ученых нет единого мнения на счет того, что вызывает это замедление. Часть из них приписывают эту роль водам мирового океана, активно поглощающим углекислоту, а другие — антропогенным аэрозолям в атмосфере Земли.

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Томас Карл (Thomas Karl) из Национального климатического центра информации в Эшвилле (США) и его коллеги решили проверить, существует ли это замедление на самом деле. Для этого климатологи проанализировали то, как менялись температуры за последние 20 лет, как собирались эти данные и как они анализировались.

В первую очередь ученые обратили внимание на то, что в последние 15 лет методика измерения температур вод океана заметно поменялась.

По их словам, в начале 90 годов подобные замеры проводились крайне примитивным образом – океанологи просто закидывали ведро в океан, забирали пробу воды и измеряли температуру. Сегодня подобные наблюдения осуществляются при помощи высокотехнологичных буйков, оснащенных радиопередатчиками и маячками GPS, а также термометров, встроенных в двигатели кораблей.

Температуры, измеренные этими приборами, могут заметно отличаться друг от друга даже для одних и тех же образцов воды – в частности, "ведра" завышают температуры, тогда как двигатели и буйки показывают более реалистичные цифры. Карл и его коллеги попытались учесть этот фактор в компьютерной модели, описывающей глобальное потепление.

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Как оказалось, этого было достаточно для того, чтобы почти полностью закрыть ту "недостачу" температур, над которой климатологи ломают голову уже около 10 лет. Когда климатологи учли то, что до 1997 года большая часть Арктики не изучалась климатологами и измерения там не проводились, разница между прогнозами и реальной скоростью потепления полностью исчезла.

Иными словами, подобные результаты говорят нам о том, что глобальное потепление не замедлилось и продолжает идти прежними темпами. Как надеются ученые, их работа убедит политиков активнее работать над снижением объемов выбросов парниковых газов в рамках климатических саммитов ООН.