Перелетные птицы не вернулись обратно в Финляндию

Так, например, считающихся главным признаком лета черных стрижей сейчас почти не видно в небе над Финляндией, пишет yle.fi.

Читайте такжеВ штате Нью-Йорк ограничат освещение ради перелетных птиц

"Стрекочущие стрижи – обычное явление над городами и селами страны. Они начали возвращаться в середине мая, но на этом процесс и остановился. Подавляющее большинство так и не прилетело", – рассказывает орнитолог Микко Пеюхенен.

То же самое можно сказать о многих других видах. По словам орнитолога, к примеру, из соловьев прилетела лишь половина, а зеленых пересмешек и болотных камышовок – около 25% от привычного количества.

"В это же время погода у нас была переменчивая, и отметка термометра держалась на уровне 10 градусов. Зачем же чувствительным к холоду птицам лететь сюда? Конечно, они предпочитают более благоприятные условия", – объясняет орнитолог.

Сезон перелетов некоторых птиц продолжается до середины июня, и сложившаяся ситуация может, по мнению Микко Пеюхенена, быстро поменяться, если потоки теплого воздуха достигнут Финляндии.

"Так же существует вероятность того, что многие птицы останутся на гнездование в более теплых местах, и не прилетят к нам вообще", - отметил орнитолог, сообщив, что последний раз аналогичная ситуация наблюдалась весной 1977 года.