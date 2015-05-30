В Индии из-за аномальной жары уже погибли более 2 тысяч человек

По данным индийских властей, всего скончался 2041 человек. При этом ожидается, что аномально высокая температура воздуха продержится как минимум до понедельника. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В последние несколько дней средняя температура на территории нескольких индийских штатов составляет 47 градусов по шкале Цельсия. При этом на пике она достигала 50 градусов.

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В последние месяцы весны в Индии ежегодно регистрируется большое количество смертей из-за высокой температуры воздуха. Но нынешняя жара стала второй в истории страны по количеству жертв.

В последний раз подобное наблюдалось в 1998 году, когда из-за аномально высокой температуры погибли более двух с половиной тысяч индийцев.