Из-за непальского землетрясения озера вблизи Эвереста начали выходить из берегов

Лидеры местной общины сообщили, что после семибалльного землетрясения в земле и ледниках появились трещины, сообщает Русская служба Би-би-си.

Несколько дней назад сотни людей были вынуждены покинуть свои дома, когда вышло из берегов ледниковое озеро.

Местные экологи опасаются, что из-за произошедших в результате землетрясения изменений в ландшафте и повышения температуры ледниковые озера могут начать затоплять прилегающие районы.

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Разрушительное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в гималайской республике Непал 25 апреля. Согласно последним данным, свыше 7,8 тысячи человек погибли, более 14 тысяч получили ранения во время землетрясения и последовавших за ним повторных подземных толчков.