Масштабное наводнение в Китае разрушило дома и затопило дороги (фотогалерея)

Вода оставила без крова почти 50 тысяч человек, сообщает Синьхуа.

Согласно сообщениям метеорологических ведомств, больше всего пострадал поселок Датан, где уровень осадков достиг 367 миллиметров.

В целом стихийное бедствие охватило 9 уездов в Китае, включая Лейшань, Цзяньхе, Кайли и Сисю. Там разрушено немало зданий. Экономический ущерб от бедствия может достичь 100 млн юаней (более 16 млн долларов).

Читайте такжеВ Австралии сильные ливни вызвали наводнения, есть жертвы (фоторепортаж)

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых южных штатах США из-за ливневых дождей начались разливы рек и были объявлены предупреждения о наводнении. Из центральной части Техаса были эвакуированы около 1000 человек.