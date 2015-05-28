В Индии люди продолжают умирать от 50-градусной жары: погиб 1371 человек

В среду сообщалось, что от жары в Индии погибли более 1100 человек.

Врачи местных медицинских учреждений отменили свои отпуска из-за резко возросшего числа пациентов, страдающих от последствий необычайно жаркой погоды, сообщает Русская служба ВВС.

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Наиболее сложная ситуация сложилась в штатах Телангана и Андхра-Прадеш. Число жертв жары в штате Андхра-Прадеш составило 1020 человек. Также растет число пострадавших от жары в штатах Западная Бенгалия и Орисса.

В течение минувшей недели во многих штатах страны и в столице Дели температура поднималась до 50 градусов.

Май и июнь - это самые жаркие месяцы в Индии, и столбик термометра в эти дни часто поднимается выше отметки 40 градусов.

Однако, как отмечают метеорологи, за последние 15 лет наблюдается рост средних температур: все чаще температура в эти месяцы держится на уровне 45 градусов и поднимается выше.