Ученые завезут в Антарктику лед

При этом образцы льда будут привозить на хранение из других частей света, сообщает Би-би-си. В частности, в Антарктику направят лед с различных горных ледников. Их оставят в специальном хранилище на глубине около десяти метров.

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По мнению ученых, несмотря на то, что глобальное потепление оказывает влияние и на Антарктику, она все же остается идеальным местом для хранения образцов каких-либо материалов.

Ранее ученые обнаружили, что процесс таяния антарктических льдов в последние годы резко ускорился. Климатологи считают, что ежегодно в Антарктике сейчас тает до 56 млн тонн льда.