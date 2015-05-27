Ледники на Эвересте могут полностью растаять через 85 лет - ученые
В районе горы Эверест ледники могут к 2100 году потерять до 96% своей массы, свидетельствуют данные совместного исследования непальских, голландских и французских ученых.
Исследование опубликовано в научном журнале "The Cryosphere" Европейского союза наук о Земле, сообщают РИА Новости.
"Сценарии будущего изменения климата предполагают, что ледники в районе Эвереста будут продолжать терять массу на протяжении XXI столетия. Сокращение объемов ледника от 35% до 62% возможно к 2050 году, в то время как устойчивое повышение температуры к 2100 году может привести к потере от 73% до 96% массы ледника", — говорится в исследовании.
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По данным ученых, ледники в районе Эвереста сконцентрированы на высоте 5-6 тысяч метров и чувствительны к изменениям температуры и снеговой линии.
Таяние ледников может привести к формированию ледниковых озер, заблокированных ледниковыми наносами. Сход лавин и землетрясения могут привести к прорыву этих природных дамб, последствия могут быть катастрофическими.
Исследование основано на данных, которые ученые собирали в течение 50 лет наблюдений за ледниками в Непале. Были разработаны восемь температурных сценариев, а также смоделированы последствия каждого из них.