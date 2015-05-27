Без запрета фреона озоновая дыра над Арктикой выросла бы на 40% и накрыла Петербург - ученые

Подписание Монреальского протокола о запрете производства фреона в 1987 году уже помогло остановить рост озоновой дыры над Арктикой – без его принятия ее площадь выросла бы на 40% и ее южные границы достигли бы Мурманска и Санкт-Петербурга в зимние месяцы, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает РИА Новости.

"Наше исследование подтвердило важность Монреальского протокола для Земли, и оно показало, что мы уже сегодня получаем реальные плюсы от его принятия и воплощения в жизнь. Мы знали, что он спасет нас от больших потерь в толщине озоновой прослойки "в будущем", но оказалось, что он предотвратил катастрофу, которая случилась бы уже в сегодняшние дни", — заявил Мартин Чипперфилд (Martyn Chipperfield) из университета Лидса (Великобритания).

Чипперфилд и его коллеги пришли к такому выводу, проанализировав те изменения в состоянии озонового "щита" Земли, которые произошли бы в случае всеобщего отказа от ратификации Монреальского протокола в момент его принятия, при помощи компьютерной климатической модели.

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При разработке этой модели ученые обращали особое внимание на то, что фреон и похожие на него вещества разрушают озон с разной скоростью и "эффективностью" в зависимости от температуры воздуха и той высоты, на которой происходит этот процесс. По словам Чипперфилда, большинство климатических моделей крайне неточно предсказывают направление и силу ветров и температуры воздуха, что крайне негативно сказывалось на точности "фреоновых" прогнозов.

Авторы статьи исправили этот недостаток и подготовили свою собственную модель озоновой дыры над северным полюсом, которая неожиданным образом оказалась гораздо больше и сильнее, чем ожидали увидеть ученые.

По расчетам экологов, ее площадь выросла бы на 40% к 2013 году по сравнению с началом 1990 годов, и в самые холодные зимние месяцы она бы доходила до широт Мурманска, Санкт-Петербурга, Осло и многих других северных городов Европы и Приуралья. Кроме того, в некоторых заполярных регионах начали бы возникать постоянные озоновые дыры, не прекращающие существования даже летом.

Озоновая над Антарктикой тоже никуда бы не исчезла и продолжила бы расти, почти достигнув к 2013 году границ Южной Америки. Больше половины территории Антарктиды, по расчетам экологов, была бы полностью лишена озонового щита с июля по ноябрь, во время зимы в южном полушарии.

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Как утверждают экологи, концентрация озона в этих регионах упала бы в 2-3 раза, и его концентрация снизилась бы примерно на 5-10% в целом по миру. Подобное падение ассоциировалось бы с ростом смертности от рака кожи и прочих видов опухолей на 8-12% в южном полушарии Земли, и на 15% — в Европе и Азии.

Все это говорит о том, по словам Чипперфилда и его коллег, что положительный эффект от принятия Монреальского протокола оказался неожиданно быстрым – уже сегодня, а не через 10-20 лет, как рассчитывали ученые, мы получили первые экологические плюсы от отказа от фреона.