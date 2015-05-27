В Индии больше тысячи человек погибли от жары
08:39, 27 мая 2015Климат
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Число погибших от жары в Индии превысило 1000 человек, в некоторых районах температура воздуха приблизилась к 50 градусам Цельсия.
REUTERS
Больше всего людей погибло в южных штатах Телангана и Андхра-Прадеш - 1118 с прошлой недели.
Сообщается, что по меньшей мере 24 человека погибли в Западной Бенгалии и Ориссе на востоке страны, сообщает Русская служба ВВС.
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Синоптики ожидают, что в ближайшие дни в некоторых районах температура будет снижаться.
Индийские власти советуют гражданам не покидать помещений.
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