Из-за аномальной жары в Индии за неделю скончались более 600 человек

Свыше 600 человек скончались от аномальной жары за минувшую неделю в южных районах Индии. Об этом сообщили в понедельник в государственном департаменте ликвидации последствий стихийных бедствий, передает ТАСС.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в штатах Андхра-Прадеш и Теланга, где только за минувшие сутки от жары скончались не менее 145 человек, а общее число погибших составило 508 человек.

Температура в регионе в среднем превышает среднестатистическую норму для этого сезона на 5-7 градусов. Даже в столице Индии - Нью-Дели, расположенной в северной части страны - столбик термометра в тени ежедневно поднимается до 43-44 градусов Цельсия.

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По данным Департамента метеорологии Индии, один из самых сильнейших ударов тепловая волна нанесла в минувшую субботу, когда в столице температура превысила 45 градусов. В этот же день в Телангане воздух раскалился до 48,1 градусов, побив рекорд 60-летней давности. Ранее самая высокая температура в штате, которая была зафиксирована в 1947 году, достигла отметки в 47,4 градуса.

Сложнейшая обстановка наблюдается также в пустынных областях штата Раджастхан, особенно в районах Джайсалмер и Шриганганагар, где столбик термометра в последние дни поднимается до 45,6 градусов.

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По прогнозам метеорологов, аномальная жара продержится в Индии, по меньшей мере, еще неделю. Врачи советуют местному населению пить как можно больше воды, реже находиться на улице и максимально ограничить физическую активность. Зарубежным туристам рекомендуют воздержаться от поездок по Индии в эти дни.