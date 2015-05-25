В Сибири горит почти 90 тысяч гектаров леса

Так, огнем уже охвачены более 88 тысяч гектаров. Источники воспламенениязафиксировали в Забайкалье, Бурятии, Тыве, Красноярском крае и Иркутской области. В общем – 90 источников, сообщает 5 канал.

Читайте такжеВ России до сих пор горит 65 тысяч гектаров леса

Отмечается, что с огнем борются более трех тысяч специалистов и полтысячи единиц спецтехники.

Напомним, Сибирь горит уже больше месяца. Причина возгораний – неосторожное обращение с огнем местного населения.