Ученые прогнозируют учащение пожаров в Чернобыльской зоне из-за глобального потепления

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Ecology Monographs.

Европейские экологи пришли к выводу, что частота лесных пожаров и возможные выбросы радионуклидов в атмосферу могут значительно усилиться в ближайшие годы, проследив за частотой пожаров и изменениями радиоактивного фона на территории зоны отчуждения вокруг ЧАЭС с 2002 года и по сегодняшний день.

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Изучив последствия этих пожаров, эколог и автор статьи Сергей Зыбцев из Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве и его коллеги попытались предсказать, что ожидает Украину и Европу в будущем, если летние температуры будут продолжать расти, а уровень осадков – падать.

По их расчетам, частота лесных пожаров в окрестностях ЧАЭС вырастет в несколько раз. Последствия от пожаров будут во многом аналогичны тому, как распространялись радионуклиды во время катастрофы 1986 года.