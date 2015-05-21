Холодная погода убивает людей в 17 раз чаще, чем жара - ученые

Медики подсчитали число смертей, вызванных аномальными эпизодами жары и холодом во время зимы и осени за последние три десятилетия, и пришли к выводу, что холодная погода убивает людей в 17 раз чаще, чем жара, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet, передает РИА Новости.

"Почему-то все считают, что экстремальные погодные явления вызывают большее число смертей, и большинство наших коллег фокусировало свои усилия на волнах аномальной жары. Мы показали, проанализировав огромный массив данных, что большая часть таких смертей на самом деле происходит в умеренно теплые и холодные дни, и подавляющее большинство из них – при низких температурах", — заявил Антонио Гаспаррини (Antonio Gasparrini) из Школы тропической медицины и гигиены Лондона (Великобритания).

Гаспаррини и его коллеги выяснили, что заморозки и просто холодная погода послужили причинами смерти свыше пяти миллионов человек за последние 30 лет, изучив данные, собранные в 384 уголках мира местными медицинскими и статистическими службами.

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Как рассказывают ученые, за это время в этих городах или в селения в общей сложности умерло, по разным причинам, 74 миллиона 225 тысяч человек. Причиной смерти или одним из определяющих факторов в гибели около 7,71% из них, как показал анализ медиков, послужили различные аномальные погодные явления, в том числе жара или холод.

На долю волн жары и просто жаркой погоды пришлось неожиданно мало смертей – около 0,42%, или 310 тысяч человек. С другой стороны, число жертв "генерала мороза" и просто аномально холодной погоды во время зимы или осени было в 17 раз больше людей, или около 5,41 миллиона человек.

Когда ученые сопоставили силу погодных явлений с частотой смертей людей, их ожидал второй сюрприз. Оказалось, что от экстремальной жары или холода погиб всего 1% от общего числа усопших за этот временной период, тогда как погодные явления средней силы послужили причиной смерти около 7% умерших жителей этих регионов, и холодная погода – 6,66%.

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Причиной большинства смертей, как и ожидали ученые, были проблемы с сердцем и острые респираторные заболевания, учащающиеся во время заморозков. По этой причине ученые рекомендуют властям стран, часто испытывающих экстремальные погодные явления, обращать внимание не только на волны жары и связанные с ними пожары, но и на то, как их жители переносят холод и заморозки, на чью долю приходится несравнимо больше смертей.