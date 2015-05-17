Через сто лет Петербург окажется под водой - экологи

К 2115 году Санкт-Петербургу грозит полное затопление. К такому выводу пришли американские специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) в докладе, опубликованном на официальном сайте организации, сообщает Российская газета.

Из-за сейсмической активности подземные воды могут высвободиться из недр и накрыть страну. Ученые уверены, что это произойдет примерно через сто лет.

По мнению ученых, это связано с тем, что в России темпы глобального потепления выше, чем в других странах.

Кстати, эта информация подтверждается исследованиями сотрудников уральского института экологии растений и животных. По их данным за последние 100 лет в мире средняя температура поднялась на 1 градус, а в России за это же время - на 2 градуса.

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По мнению доктора биологических наук Рашита Хантимирова, это объясняется тем, что глобальное потепление на планете начинается с севера, а большая часть территорий России расположена именно в северной части Земли.

В докладе специалистов WWF местами, которым следует опасаться смены климата, кроме Петербурга, названы полуостров Ямал и несколько городов Ленинградской области.

Однако, ведущие российские метеорологи не согласны с утверждением заокеанских коллег. По мнению ныне покойного ректора Российского государственного гидрометеорологического университета Льва Карлина, уровень мирового океана поднимается на три миллиметра в год. За сто лет это 30 сантиметров, за тысячу лет - на три метра. А в Петербурге от 160-ти сантиметров только наводнение начинается. Так что, по мнению ученого, в ближайшие пятьсот лет город на Неве не затопит.