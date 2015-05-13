NASA показало самые облачные и солнечные места на планете (карта)

NASA представило карту средней облачности во всех регионах планеты. Карту создали на основе данных, собранных спутником Aqua с июля 2002 по апрель 2015 года. Aqua изучает циркуляцию воды в океане и влияние облаков на климат Земли. О наиболее интересных закономерностях, выявленных картой, сообщило издание The Vox, передает Lenta.ru.

Плотность облачного покрова передали с помощью цвета: синий означает отсутствие облаков, белый — постоянную облачность, промежуточные цвета и оттенки — иные величины. Наиболее солнечными и засушливыми территориями оказались Сахара, Ближний Восток, Австралия, запад Чили и Антарктида (отмечается, что во многих районах южного континента даже не лежит снег).

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Обращает на себя внимание обилие безоблачных пустынь в районе 30 градусов северной и южной широты. Это результат работы ячеек Хадли — элементов циркуляции атмосферы, перемещающих сухие воздушные массы с экватора в тропики. Там они спускаются в нижние слои атмосферы, поглощают влажность и препятствуют образованию облаков. На экватор же ячейки Хадли приносят низковысотные и влажные воздушные массы: они поднимаются вверх и заставляют пар конденсироваться в облака.

Обильны облака и на границе полярных и средних широт. Там действуют ячейки Ферреля, выталкивающие воздух вверх — это способствует образованию крупных атмосферных фронтов, определяющих погоду в средних широтах.

Наконец, на образование облаков влияют и локальные особенности рельефа. Горные хребты выталкивают воздушные течения вверх — отсюда и дожди на наветренных склонах гор. Зато к моменту перемещения на другую сторону хребтов облака теряют всю влагу, что создает на у подветренных склонов безжизненные пустыни, подобные Тибетскому нагорью и Долине Смерти в Калифорнии.