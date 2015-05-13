Из-за стремительного таяния ледникового щита планеты уровень моря поднимется на 63 сантиметра - ученые

Учёные сообщили, что повышение уровня моря ускоряется, а не сокращается,вопреки научным прогнозам. Вероятно, одна из главных причин этого явления - таяние ледникового щита планеты, пишут Вести.Наука.

В 2013 году Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата сообщила, что глобальный средний уровень моря с 1901-го по 2010-й год вырос на 19 сантиметров, и рос в среднем со скоростью 1,7 миллиметра в год. Однако в период между 1993-м и 2010-м годами процесс ускорился до 3,2 миллиметра в год.

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Однако в 2014 году вышло новое исследование, показавшее, что за последнее десятилетие скорость подъёма уровня моря несколько замедлилась. Это породило в научных кругах надежду на то, что угроза не так велика, а также на то, что уровень моря может колебаться в зависимости от каких-то пока неизвестных условий. Вероятно, это естественная изменчивость, сделали вывод учёные.

Новое исследование разочаровало приверженцев этого сценария. Оценки МГЭИК и исследование 2014 года были основаны на спутниковых наблюдениях за уровнем моря. Однако они не приняли во внимание ещё одну важную переменную — вертикальное движение земной коры. Это естественное движение поверхности: почва оседает, поднимается или смещается в результате различных процессов.

Так, например, части северного полушария до сих пор постепенно поднимаются после окончания последнего ледникового максимума. Земли тогда были утрамбованы обширными ледяными массами, и по сей день медленно восстанавливаются, даже спустя тысячи лет после таяния льда.

Группа Кристофера Уотсона (Christopher Watson) из Тасманийского университета в Австралии приняла во внимание движение поверхности Земли и заодно важныестатистические данные сети мареографов Мирового океана.

Как оказалось, общая скорость повышения уровня моря с 1993 года по середину 2014 года составляла около 2,6-2,9 миллиметров в год с погрешностью плюс-минус 0,4 миллиметра. В период с 1993 по 1999 год также производились спутниковые наблюдения, однако эти показатели стоит сократить на 0,9-1,5 миллиметра в год.

Это означает, что за последние годы темпы повышения уровня моря на самом деле ускорялись, а не замедлялись, как это считалось ранее, отмечают исследователи в статье журнала Nature Climate Change.

Согласно прогнозам, глобальный средний уровень моря поднимется на 40-63 сантиметра к концу этого столетия (точные показатели зависят от количества углеродных выбросов). Эти цифры не учитывают погрешность, то есть на деле верхняя граница может и вовсе достичь 82 сантиметров.

Поднятие уровня океана может иметь огромные последствия для сотен миллионов людей, которые являются прибрежными жителями. Их города могут подвергнуться угрозам эрозии, затопления и штормовых приливов, а также будут испытывать дефицит пресной воды.

В настоящее время более миллиарда людей живут вдоль береговой линии. Если к 2100 году уровень моря поднимется настолько высоко, настолько прогнозируется, ущерб может составить около 210 миллиардов долларов США.

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Однако уже сейчас многие прибрежные города подвергаются незначительным, но регулярным подтоплениям из-за повышения уровня моря. В некоторых городах прибрежные районы затопляются в 10 раз чаще, чем это было в начале века. Последствия подъёма уровня моря также становятся очевидными по большим штормовым событиям, таким как ураган Сэнди, прошедший по северу-востоку США в октябре 2013 года.

Представители МГЭИК также сообщили о том, что потеря ледникового покрова Гренландии, вероятно, ускорится с 34 миллиардов тонн в год за 10 лет с 2001 года до 215 миллиардов тонн в год в течение следующего десятилетия. В Антарктиде скорость потери, предположительно, увеличилась с 30 миллиардов тонн в год до 147 миллиардов тонн в год за тот же временной промежуток.

Вероятно, такая скорость таяния означает, что низменные прибрежные районы в недалёком будущем обречены.