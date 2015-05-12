Из-за аномальной температуры над Арктикой могут образоваться "полярные бомбы"

В акватории Ледовитого океана климатические изменения протекают быстрее, нежели в других районах планеты. Стоит отметить, что положительная аномалия температурного режима, возникшая этой зимой в Арктике, месяц от месяца только усиливается. И минувший апрель в полярной области оказался на 10° теплее обычного, сообщают Метеовести.

В такой ситуации таяние арктических льдов, после небольшой паузы в 2013-2014 годах, вновь активизировалось. Например, в апреле площадь полярной шапки планеты оказалась почти на 20% меньше нормы, и это второй минимальный результат за всю историю наблюдений. Вместе с количеством ухудшается и качество льда. Сейчас почти половину его составляет тонкий однолетний лёд, и вероятность того, что он переживет тёплое лето, относительно невелика.

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Самый большой минус климатический изменений представляет активизация циклонической деятельности над полюсом. Особенную опасность представляют так называемые мезоциклоны. В результате столкновения очень холодного воздуха, натекающего с ледяных полей, и теплой океанической воздушной массы раскручивается вихрь диаметром всего десятки или сотни километров. Из-за взрывоподобного характера их еще называют "полярными бомбами".

И если раньше мезоциклоны "раскручивались" вдоль кромки ледяных полей в Баренцевом и Охотском морях, то теперь, по мере оттаивания океана, они проникают все глубже в Арктику. И с увеличением повторяемости подобных вихрей растёт и количество штормов в регионе. Ледовитый океан и без того является одним из самых ветреных районов планеты, и даже в относительно спокойные весну-лето здесь штормит, в среднем, неделю в месяц. А зимой-осенью сильный ветер задувает практически каждый третий день. Активизация циклонический деятельности только усугубит эту статистику, и повторяемость штормов увеличится на 25-30%.