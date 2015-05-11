Жертвами супертайфуна уже стали двое жителей Филиппин

Двое жителей филиппинской провинции Кагаян стали первыми жертвами проходящего в понедельник через северную часть страны супертайфуна "Додонг" (по международной классификации — "Ноул").

Как пишет РИА Новости, об этом заявил Национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC).

"Мы решительно рекомендуем осуществить превентивную эвакуацию (населения угрожаемых районов), поскольку ожидаем наложения друг на друга целого ряда факторов: высокого прилива, сильных дождей в горах, вероятного штормового нагона волны и сильных ветров", — отметил глава совета Александер Пама.

По данным филиппинских метеорологов, тайфун вечером в воскресенье начал прохождение через территорию Филиппин с провинции Кагаян на севере главного острова страны Лусон. После соприкосновения с сушей он несколько ослаб и сейчас несет с собой ветры скоростью 160 километров в час с порывами до 195 километров в час, двигаясь на северо-запад со скоростью 19 километров в час, говорится в последней сводке NDRRMC.

Читайте такжеВ Техасе из-за торнадо погиб человекВ столице Кагаян отключено электричество, ожидается, что сильные дожди в радиусе ста километров от "ока" тайфуна приведут к оползням и наводнениям, заявил совет. На этот момент превентивно эвакуированы почти 3,5 тысячи филиппинцев, проживающих в прибрежных районах провинций Исабела и Кагаян.