В Техасе из-за торнадо погиб человек

Несколько торнадо прошло в американском штате Техас, в результате один человек погиб.

Как пишет РБК, об этом сообщает AP со ссылкой на начальника пожарной охраны города Сиско. Количество пострадавших пока не удается определить, передает агентство.

Шторм начался примерно в 48 км от города Форт Уэрт около 20:30 по местному времени (4:30 по киевскому времени). Национальная погодная служба отменила предупреждение о торнадо в округах, которые до сих пор находятся под его воздействием, пишет агентство.

Читайте такжеНа Германию налетел разрушительный торнадо, есть жертвы (фото, видео)По словам судьи округа Истленд, власти сначала попытались оценить ущерб, нанесенный каждому дому, но на данный момент выполнение этой задачи затруднено. Ясно, что домам в регионе нанесен значительный ущерб, пишет агентство.

Это не первый раз, когда в Техасе проходят смертоносные торнадо. Так, в апреле 2014 года подобное бедствие унесло жизни 21 человека.